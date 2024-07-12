Конституционный суд Латвии признал соответствующим Сатверсме решение по переводу всех публичных школ и детсадов полностью на госязык к 2025 году. Обоснования для решения — практически такие же, как для частных школ, решение по которым приняли двумя днями раньше. Особое внимание суд уделил детям со специальными потребностями (таким был один из детей заявителей).

В среду, 11 июля, КС признал законным полный перевод частных школ и детсадов на госязык. Идентичный процесс проходил, по большей части, в письменном виде, а на последних два публичных заседания пригласили психиатра и логопеда, чтобы убедиться: новая формула образования доступна и для детей нацменьшинств со специальными потребностями.

Родителей попавших под поправки 18 детей из 11 русскоязычных семей на этот суде представлял бывший депутат Сейма от партии "Согласие" Игорь Пименов (на момент подачи он еще был парламентарием). Ему помогали юристы — заявитель по частным школам Тенгиз Джибути и коллега Пименова по партии Елизавета Кривцова.

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