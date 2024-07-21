В Европе стремительно распространяются сексуально-трансмиссивные (СТС) заболевания. В Латвии число заражений сифилисом удвоилось. Особая опасность - для малышей, рожденных у женщин, зараженных во время беременности или переболевших даже за несколько лет до родов переболевших. Главный неонатолог Рижского роддома Инесе Блодниеце по просьбе Delfi рассказывает о том, как ситуация выглядит сейчас.

Казалось, что появление антибиотиков навсегда решило проблему венерического заболевания, которое чаще ассоциируется с борделями 19-го века и лечением ртутью. Последние годы, благодаря возросшей мобильности населения, сифилис снова успешно завоевывает мир.

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. В США спрос на препарат Penicillin G benzathine, предназначенный для лечения беременных и новорожденных, настолько вырос, что у фармацевтической компании Pfizer возникли проблемы с поставками. Американская служба здоровья приняла решение расширить тестирование населения.

Быстрее всего сифилис распространяется в Америке и Африке. Но и в Финляндии в прошлом году зафиксировали 457 случаев заражения на 5,5 млн населения – это рекорд с 1995 года, когда регистр начали вести. Большинство случаев (66%) фиксируется у иностранцев.

В Латвии официальные данные скромнее, но за последний год число заражений удвоилось.

SPKC : число случаев растет, но бывало и хуже

В этом году с января по май в Латвии зарегистрировано 414 случаев хламидиоза, 69 — гонореи и 39 — сифилиса. По сравнению с тем же периодом прошлого года, это почти вдвое больше. Большинство заражений фиксируется в Риге — 24 из 39.

Из данных SPKC видно, что серьезную вспышку СТС-заболеваний Латвия пережила накануне пандемии Covid-19 — в 2017-2018 годах. Потом число заражений пошло на спад, а последнее время — снова активный рост.По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2022 году количество случаев гонореи в ЕС выросло на 48%, количество случаев сифилиса — на 34%.

Симптомы СТС-заболеваний Безболезненные, твердые язвы на наружных половых органах;

высыпания на коже и слизистых – розовые пятна, узелки;

увеличение лимфатических узлов;

усиление неприятных выделений из половых органов;боль и жжение при мочеиспускании;

частое мочеиспускание;покраснение, поражение кожи, слизистых оболочек и зуд в области половых органов;высыпания на теле;

у женщин - неменструальные кровотечения и вагинальные боли во время полового акта.

при нетрадиционных половых отношениях, таких как оральный или анальный половой акт, могут появляться местные признаки СТС на слизистых оболочках других органов, например, при глоточной гонорее - боль и покраснение горла, при ректальной гонорее – выделения из прямой кишки, которые не всегда заметны.

Роддом: будущих мам тестируют дважды

Главный неонатолог Рижского роддома Инесе Блодниеце рассказала Delfi, насколько опасен сифилис для беременных и младенцев.

Врожденный сифилис развивается при заражении ребенка от матери во время беременности;

Мать может заразить ребенка и в том случае, если заразилась сифилисом до беременности (даже за несколько лет до нее) – поэтому все беременные женщины дважды проходят обследование на сифилис;

Переболевшие ранее сифилисом беременные женщины или обнаружившие заражение уже во время беременности, необходимо обратиться к дерматовенерологу, который оценит необходимость профилактической терапии во время беременности (чаще всего ее придется получать);

Клинические симптомы врожденного сифилиса у новорожденного встречаются крайне редко; симптомы могут появиться у ребенка в возрасте 3-14 недель и даже до 5 лет;

Ранняя диагностика в основном основана на серологических исследованиях;

Диагностика врожденного сифилиса у новорожденных затруднена, анализы ребенка необходимо интерпретировать в контексте анамнеза матери и результатов анализов в динамике.

В Латвии всем новорожденным, матери которых переболели сифилисом, сразу после рождения в родильных учреждениях проводят диагностические тесты на сифилис - TPHA (T.pallidum hemaglutinācijas reakcija) un RPR (Rapid Plasma Reagin ).

В зависимости от результатов первичных обследований ребенка, плюс оценки анамнеза матери, плюс результатов анализов, плюс полученной профилактики во время беременности – решается вопрос о необходимости начала профилактической терапии ребенка.

При необходимости терапии и дальнейшего специфического обследования ребенка направляют из роддома в Детскую клиническую больницу;

Все остальные новорожденные группы риска в возрасте одного месяца направляются на консультацию к амбулаторному детскому дерматовенерологу;

Заболеваемость, по данным научной литературы, составляет 1,2-1,6 случаев на 100 000 новорожденных.

Цель ВОЗ – чтобы к 2030 году 95% беременных женщин имели возможность пройти натальный тест на сифилис и при необходимости получить лечение.

Предохраняйтесь!

Латвийский SPKC напоминает жителям об использовании презервативов для профилактики СТС-заболеваний. При наличии симптомов или подозрении на заражение — сразу обращаться к врачу. Не заниматься самолечением — оно может привести к тому, что болезнь затаится в организме.

Невылеченные СТС-заболевания могут вызвать серьезные последствия для здоровья - бесплодие, воспаления половых органов и т.д. В частности, возможна передача новорожденному от болевшей женщины. Сифилис на поздних стадиях вызывает необратимые изменения во всех органах и нервной системе, сопровождающиеся инвалидностью или даже смертью.

Основные факты от ВОЗ В большинстве случаев инфекции протекают бессимптомно или не диагностируются.

По оценкам ВОЗ, в 2022 оду сифилисом заболели 8 миллионов людей 15-49 лет.

При беременности сифилис, если его не лечить, лечить поздно или лечить неправильным антибиотиком, приводит к неблагоприятным исходам родов в 50‑80% случаев.

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