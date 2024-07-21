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В Европе стремительно распространяются сексуально-трансмиссивные (СТС) заболевания. В Латвии число заражений сифилисом удвоилось. Особая опасность - для малышей, рожденных у женщин, зараженных во время беременности или переболевших даже за несколько лет до родов переболевших. Главный неонатолог Рижского роддома Инесе Блодниеце по просьбе Delfi рассказывает о том, как ситуация выглядит сейчас.

Казалось, что появление антибиотиков навсегда решило проблему венерического заболевания, которое чаще ассоциируется с борделями 19-го века и лечением ртутью. Последние годы, благодаря возросшей мобильности населения, сифилис снова успешно завоевывает мир.

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. В США спрос на препарат Penicillin G benzathine, предназначенный для лечения беременных и новорожденных, настолько вырос, что у фармацевтической компании Pfizer возникли проблемы с поставками. Американская служба здоровья приняла решение расширить тестирование населения.

Быстрее всего сифилис распространяется в Америке и Африке. Но и в Финляндии в прошлом году зафиксировали 457 случаев заражения на 5,5 млн населения – это рекорд с 1995 года, когда регистр начали вести. Большинство случаев (66%) фиксируется у иностранцев.

В Латвии официальные данные скромнее, но за последний год число заражений удвоилось.

SPKC : число случаев растет, но бывало и хуже

В этом году с января по май в Латвии зарегистрировано 414 случаев хламидиоза, 69 — гонореи и 39 — сифилиса. По сравнению с тем же периодом прошлого года, это почти вдвое больше. Большинство заражений фиксируется в Риге — 24 из 39.

Из данных SPKC видно, что серьезную вспышку СТС-заболеваний Латвия пережила накануне пандемии Covid-19 — в 2017-2018 годах. Потом число заражений пошло на спад, а последнее время — снова активный рост.По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2022 году количество случаев гонореи в ЕС выросло на 48%, количество случаев сифилиса — на 34%.

Симптомы СТС-заболеваний

  • Безболезненные, твердые язвы на наружных половых органах;

  • высыпания на коже и слизистых – розовые пятна, узелки;

  • увеличение лимфатических узлов;

  • усиление неприятных выделений из половых органов;боль и жжение при мочеиспускании;

  • частое мочеиспускание;покраснение, поражение кожи, слизистых оболочек и зуд в области половых органов;высыпания на теле;

  • у женщин - неменструальные кровотечения и вагинальные боли во время полового акта.

  • при нетрадиционных половых отношениях, таких как оральный или анальный половой акт, могут появляться местные признаки СТС на слизистых оболочках других органов, например, при глоточной гонорее - боль и покраснение горла, при ректальной гонорее – выделения из прямой кишки, которые не всегда заметны.

Роддом: будущих мам тестируют дважды

Главный неонатолог Рижского роддома Инесе Блодниеце рассказала Delfi, насколько опасен сифилис для беременных и младенцев.

  • Врожденный сифилис развивается при заражении ребенка от матери во время беременности;

  • Мать может заразить ребенка и в том случае, если заразилась сифилисом до беременности (даже за несколько лет до нее) – поэтому все беременные женщины дважды проходят обследование на сифилис;

  • Переболевшие ранее сифилисом беременные женщины или обнаружившие заражение уже во время беременности, необходимо обратиться к дерматовенерологу, который оценит необходимость профилактической терапии во время беременности (чаще всего ее придется получать);

  • Клинические симптомы врожденного сифилиса у новорожденного встречаются крайне редко; симптомы могут появиться у ребенка в возрасте 3-14 недель и даже до 5 лет;

  • Ранняя диагностика в основном основана на серологических исследованиях;

  • Диагностика врожденного сифилиса у новорожденных затруднена, анализы ребенка необходимо интерпретировать в контексте анамнеза матери и результатов анализов в динамике.

  • В Латвии всем новорожденным, матери которых переболели сифилисом, сразу после рождения в родильных учреждениях проводят диагностические тесты на сифилис - TPHA (T.pallidum hemaglutinācijas reakcija) un RPR (Rapid Plasma Reagin ).

  • В зависимости от результатов первичных обследований ребенка, плюс оценки анамнеза матери, плюс результатов анализов, плюс полученной профилактики во время беременности – решается вопрос о необходимости начала профилактической терапии ребенка.

  • При необходимости терапии и дальнейшего специфического обследования ребенка направляют из роддома в Детскую клиническую больницу;

  • Все остальные новорожденные группы риска в возрасте одного месяца направляются на консультацию к амбулаторному детскому дерматовенерологу;

  • Заболеваемость, по данным научной литературы, составляет 1,2-1,6 случаев на 100 000 новорожденных.

Цель ВОЗ – чтобы к 2030 году 95% беременных женщин имели возможность пройти натальный тест на сифилис и при необходимости получить лечение.

Предохраняйтесь!

Латвийский SPKC напоминает жителям об использовании презервативов для профилактики СТС-заболеваний. При наличии симптомов или подозрении на заражение — сразу обращаться к врачу. Не заниматься самолечением — оно может привести к тому, что болезнь затаится в организме.

Невылеченные СТС-заболевания могут вызвать серьезные последствия для здоровья - бесплодие, воспаления половых органов и т.д. В частности, возможна передача новорожденному от болевшей женщины. Сифилис на поздних стадиях вызывает необратимые изменения во всех органах и нервной системе, сопровождающиеся инвалидностью или даже смертью.

Основные факты от ВОЗ

  • В большинстве случаев инфекции протекают бессимптомно или не диагностируются.

  • По оценкам ВОЗ, в 2022 оду сифилисом заболели 8 миллионов людей 15-49 лет.

  • При беременности сифилис, если его не лечить, лечить поздно или лечить неправильным антибиотиком, приводит к неблагоприятным исходам родов в 50‑80% случаев.

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