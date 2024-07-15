Кто сказал, что кибервойна не убивает? Когда в крупнейшем банке Украины за несколько дней до начала полномасштабного вторжения почернели все экраны, несколько работников увезли с инфарктом. Это сработал вирус, сидевший в российской бухгалтерской программе. А чего ждать от вырубания телекоммуникационной сети, которая обслуживает полстраны, в том числе государственные и военные структуры, а также могильник Чернобыльской АЭС? Эксперты рассказали, готова ли к таким вызовам Латвия, которая сегодня входит в ТОП-2 целей мира (Литва и Эстония — в ТОП-5). И к чему надо быть готовым каждому жителю.

"Мы все почувствуем, когда будет поздно. Когда бензин в машину не сможем залить, или зайти через автоматические двери в супермаркет, или прекратится подача воды, или тепла, или будут недоступны счета в банке... Поэтому лучше действовать проактивно", - сичтают эксперты.

Кибератаки считают главной внешней угрозой Латвии всего 7,5% жителей, показал недавний опрос SKDS. И это преступно легкомысленное отношение уже вылилось в печальный результат — только за прошлый год мошенники увели с латвийских счетов более 12 млн евро.

Специалисты считают: если бы Украина не отразила мощнейшее кибернападение России накануне 24 февраля 2022 года, не исключено, что Киев был бы взят за три дня. Ведь трудно даже представить, насколько сегодня все сферы жизни завязаны на технологии. А в Латвии российское программное обеспечение до сих пор вполне себе в ходу.

В мероприятии Lampa, посвященном кибервойне, приняли участие самые крутые латвийские специалисты в этой сфере. В том числе две дамы, которые непосредственно участвовали и участвуют в предотвращении и отражении кибератак в Украине, находясь непосредственно в Киеве, а также те, кто строит систему латвийской киберобороны — недавно она была признана N1 на мировом уровне. Можно ли спать спокойно? Можно, отвечает один из экспертов — важно только осознать риски и уметь ими управлять.

Разбираемся:

Что такое кибервойна?

Как кибервойна выглядит на практике?

Латвия — в опасности?

Как быть? Может, хранить часть денег в чулке?

А НАТО будет нас защищать в случае кибервойны?

Как моя родина меня бережет?

Российские кибервойска сильны?

Хочу записаться в кибероборону!

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