Минувшей ночью семерым гражданам разных стран Европы пришлось ночевать прямо на Нарвском мосту, между двум КПП. А еще 15 - вернуться на российскую сторону и провести ночь на улице в ожидании нового дня и открытия эстонской границы. Триггером ситуации послужил буйный мужчина в алкогольном опьянении, который оскорблял девочку-мусульманку. Журналист RusDelfi.ee Евгения Парв выясняла, что случилось?

RusDelfi.ee поговорил с женщиной из Эстонии, которая предпочла остаться ночевать на мосту, чем возвращаться. Она же поделилась фотографиями с места событий.

Автобус Ирины выехал из Санкт-Петербурга в 17.15, на границе был к 20.00. Она поделилась с RusDelfi подробностями и фотографиями с места событий.

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