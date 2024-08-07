Во вторник в Харьюском уездном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу гражданки Эстонии Светланы Бурцевой. Она находится под стражей с начала марта в связи с сотрудничеством с пропагандистскими российскими государственными СМИ. Госпрокуратура предъявила Бурцевой обвинение в нарушении международных санкций и государственной измене. Портал Delfi.ee рассказал ее историю, а портал Delfi.lv уточнил, на какой стадии находятся подобные дела в отношении латвийских журналистов.

Адвокат Бурцевой Свен Силлар подал ходатайство о возвращении обвинительного заключения в прокуратуру. По его мнению, в нем есть недочеты.

"Из обвинительного заключения суд может сделать вывод, что некоторые документальные доказательства составляют менее 10 страниц, некоторые значительно длиннее. Видео тоже имеется?" - спросила судья Леа Пяхкель на предварительном слушании 6 августа.

"Нет, но у нас тут целая книга", - ответила гособвинитель Энели Лауритс.

В чем именно обвиняют Бурцеву? А в чем - бывших латвийских сотрудников порталов Sputnik и Baltnews?

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