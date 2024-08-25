Работодатели потребовали снизить выплаты по больничным, чтобы люди не залеживались, а предприятия платили за работников не дольше, чем в Литве и Эстонии. Профсоюзы и Минздрав — против. Предыдущие изменения вступили в силу совсем недавно — с июня 2024 года. Рассказываем подробно, как грамотно оформлять лист нетрудоспособности. Кто, на что и в каких случаях имеет право.
Сегодня пособие по больничному листу А в Латвии выплачивается работодателем за 8 дней, начиная со второго. В Литве — за 2 дня, в Эстонии — за 5. Если недуг затянулся, то с десятого дня выплаты по листу нетрудоспособности B покрывает государство через Госагентство социального страхования (VSAA).
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