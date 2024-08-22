В комментариях успешного и длительного наступления Украины в Курской области в основном (и справедливо) отмечается мужество украинского военного руководства и солдат, их готовность идти на риск, правильно рассчитывать свои силы, скрытно планировать на оперативном уровне, что обеспечивает неожиданность как для противника, так и, возможно, для союзников. Однако в основе успеха Генштаба Украины за последние несколько недель, вероятно, лежит еще один элемент, который трудно определить или описать в научных терминах. Как сказал фельдмаршал Хельмут фон Мольтке, стратегия - это не просто наука, это воплощение знаний на практике.

Украинские военные стратеги должны хорошо понимать тенденцию российского военного руководства: они отдают предпочтение информации об успехах, поскольку это необходимое условие успешной карьеры конкретных командиров. Если успехов мало или их недостаточно, чтобы все командиры выделялись, может возникнуть не очень честная конкуренция: сокрытие от генерала-соперника важной информации, что впоследствии позволит развести руками, сетовать на то, как плохо у того идут дела, и хорошо выглядеть в глазах главнокомандующего.

Режим государственной тайны этому помогает: ни один документ, раскрывающий источники или методы разведки, не может пройти по участникам цепочки командования или по горизонтали к соседу без разрешения командира. Вмешательство в сферу ответственности других старших командиров также не допускается. Именно эти знания украинцев - об отсутствии координация (сознательной или естественной) между российскими штабами высшего уровня, о военной бюрократии и соперничестве, которое, вероятно, умело учитывалось и использовалось при планировании - позволяют по-другому взглянуть на популярный тезис "украинцы скрывали от россиян подготовку к операции в масштабах дивизии".

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