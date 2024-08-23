Fоtо: AP/Scanpix/LETA

Подмосковные военные госпиталя заполнены ранеными из Курской области, стало известно Delfi. Среди них есть как контрактники, так и мобилизованные, и срочники. Российское Минобороны, в ведении которого находятся госпитали, не способно обеспечить раненых самым необходимым - одеждой, предметами личной гигиены, продуктами питания. Не хватает даже постельного белья. Все это собирают волонтеры и развозят по больницам.

Как узнал Delfi из сообщений в закрытых чатах в мессенджерах Telegram и Whatsapp (названия не сообщаются с целью сохранить к ним доступ в будущем, - ред.), с началом украинского наступления в Курской области в некоторые из российских военных госпиталей в Московской области, в частности, в филиалы 1586-го военного клинического госпиталя МО РФ, стали поступать раненые на территории России военнослужащие.

Как пишут пользователи чатов населенных пунктов, расположенных недалеко от военных больниц, некоторые из них "заполнены под завязку" и никакой "помощи от волонтеров" туда не поступает.

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