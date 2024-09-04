С этого учебного года в Латвии вводится новая система оценивания успехов учеников основной и средней школы. Отметки будут четырех видов. И каждая со своим "весом". Отдельно могут оценивать поведение. Переписывать контрольные не дадут. На самом деле, все логично и справедливо, считает один из разработчиков системы, директор 72-й школы Павел Пестов: будет меньше ситуаций, когда все было "вроде хорошо", но после экзамена ребенок (вдруг) не набрал даже 10% и остался на второй год…
Новую, достаточно сложную систему оценивания собирались сделать обязательной еще в прошлом учебном году. Но отложили запуск. По инициативе 12-классников одной рижской средней школы, на портале manabalss.lv было собрано больше 11 000 голосов против того, что новая система не дает возможности переписывать контрольные - учащиеся утверждали, что она негативно отразится на их психологическом состоянии, создает стресс и неопределенность.
Тем не менее, по новым правилам переписывать контрольные по темам теперь не дадут. Если ученик будет настаивать, что его недооценили, и он хочет улучшить итоговую оценку, то можно будет сдать комбинированный тест в конце учебного года по темам за весь год. Но и в коррекции будет учитываться оценка за год. А вот единственная функция ежедневной оценки - указать ученику и учителю, насколько понятен материал, и конкретная оценка не будет учитываться при выставлении итоговой.
Непонимание, чего ждать от системы, выражали и родители. На самом деле, все не так мудрено, как сформулировано в документах министерства образования. Новую систему регулируют правила Кабмина о стандартах основного и среднего образования. РАзработчик Павел Пестов все объясняет простым человеческим языком.
Разве было плохо? Зачем менять?
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