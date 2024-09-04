Во вторник 3 сентября закончился визит Владимира Путина в соседнюю с Россией Монголию. Итоги можно назвать смешанными. С одной стороны Путину повезло - он не был арестован по ордеру МУС, хотя раньше Монголия брала на себя обязательства выполнять решения. С другой, двухдневное путешествие российского лидера не принесло РФ никаких существенных договоренностей. Страны лишь проговорили, что в будущем, Российский государственный фонд прямых инвестиций (РФПИ) может дать Монголии кредит на реконструкцию одной угольной ТЭЦ и вложит немного средств в строительство другой.

В состав российской делегации вошли замруководителя администрации Путина Максим Орешкин, министры иностранных дел, энергетики, транспорта, природных ресурсов, главы "Роснефти" и РЖД, гендиректор "Росатома" и ряд других официальных лиц. Визит продолжался два дня - 2 и 3 сентября. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух принимал Путина в специально построенной по такому случаю во дворе президентского дворца юрте.

Пообещали не трогать

О том, что российский лидер Владимир Путин поедет в Монголию, стало известно 29 августа из сообщения пресс-службы Кремля. Путин бывал там и раньше - в 2000, 2014 и 2019 годах. Последние два визита были приурочены к победе советских войск над японскими под Халхин-Голом в 1939 году. В этом году Ухнагийн Хурэлсух пригласил Путина отметить не только 85-летие этого пограничного сражения, но и 75-летие со дня основания Улан-Баторской железной дороги и 65-летие совместного освоения целины.

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