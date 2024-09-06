Вода из кранов в большинстве регионов Латвии — чистая. Но система во многих местах изношенная и требует частых ремонтов. В итоге счетчики засоряются, что отражается на показаниях. Правительство передало в Сейм поправки к закону об услугах водного хозяйства: поставщик получит право требовать от пользователя установки или замены механического фильтра для воды перед прибором коммерческого учета – счетчиком.

За последних два года Центр защиты прав потребителей признал не соответствующими метрологическим требованиям 33 домовых счетчиков воды. Установки в подъездах жилых домов выборочно обследовали в 23 городах Латвии. В том числе 58 счетчиков прошли внеочередную проверку — из них 20 признали негодными к эксплуатации, а 11 не прошли ревизию вовремя.

При этом в 89% случаев перед счетчиками в жилых домах были установлены механические фильтры, чтобы улучшить качество воды и обеспечить более точный учет.

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