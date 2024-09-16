Не все политики — аморфная масса, незаслуживающая доверия, однако недавние вялые решения по зарплатам и финансированию партий, а также скандалы вокруг airBaltic и Rail Baltica вызывают вопросы, призналась в передаче Delfi TV Kāpēс руководитель Ziedot.lv Рута Диманта. "Даже хорошая маркетинговая кампания не поможет продать скисшее молоко. Дело не в коммуникации, а в делах. Люди не дураки — они видят сквозь слова политиков. Мы видим, когда нам лгут, а когда говорят правду", - сказала глава благотворительной организации.