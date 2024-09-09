На прошлой неделе латвийское общество всколыхнул возможный выход airBaltic на рынок акций. В предыдущей статье мы рассмотрели ежегодные декларации о доходах членов совета авиакомпании, а в этой статье заглядываем в кошельки членов правления.
Председателем правления аirBaltic является Мартин Гаусс, гражданин Германии. Он декларировал совместную собственность в Риге, а также недвижимость в Юрмале. Также Гауссу принадлежат здания в Германии, Австрии и Италии.
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