На прошлой неделе латвийское общество всколыхнул возможный выход airBaltic на рынок акций. В предыдущей статье мы рассмотрели ежегодные декларации о доходах членов совета авиакомпании, а в этой статье заглядываем в кошельки членов правления.

Председателем правления аirBaltic является Мартин Гаусс, гражданин Германии. Он декларировал совместную собственность в Риге, а также недвижимость в Юрмале. Также Гауссу принадлежат здания в Германии, Австрии и Италии.

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