Да, рычит, да, набирает скорость, но чего-то не хватает для удовольствия. Теперь я знаю, чего не хватало – электричества... Лет пятнадцать назад автолюбителей тревожили новости о том, что очередной производитель классических автомобилей решил производить внедорожники. Крупные бренды "пали" один за другим, начав предлагать даже несколько вариантов кроссоверов. Теперь пришло время новых перемен – электрификации. ! Журналист Delfi испытал нового зверя.
Электромобили уже давно не считаются чем-то диковенным. Выпускаются новые модели, электрифицируются существующие, но всегда оставалась группа "особенных" автомобилей, к которым сами производители опасались приближаться с кабелем для зарядки. Тем не менее будущее неизбежно, и различные электрические дополнения начинают проникать и в этих "священных коров".
Кто попал в новый тренд?
Недавно мы узнали, что "пал" Porsche 911, который в будущем будет оснащен гибридной системой. Производитель пока боится полностью электрифицировать его, но постепенно маленькие аккумуляторы проникают и в эти автомобили.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv