Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

Да, рычит, да, набирает скорость, но чего-то не хватает для удовольствия. Теперь я знаю, чего не хватало – электричества... Лет пятнадцать назад автолюбителей тревожили новости о том, что очередной производитель классических автомобилей решил производить внедорожники. Крупные бренды "пали" один за другим, начав предлагать даже несколько вариантов кроссоверов. Теперь пришло время новых перемен – электрификации. ! Журналист Delfi испытал нового зверя.

Электромобили уже давно не считаются чем-то диковенным. Выпускаются новые модели, электрифицируются существующие, но всегда оставалась группа "особенных" автомобилей, к которым сами производители опасались приближаться с кабелем для зарядки. Тем не менее будущее неизбежно, и различные электрические дополнения начинают проникать и в этих "священных коров".

Кто попал в новый тренд?

Недавно мы узнали, что "пал" Porsche 911, который в будущем будет оснащен гибридной системой. Производитель пока боится полностью электрифицировать его, но постепенно маленькие аккумуляторы проникают и в эти автомобили.

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