В выходные в Латвийском национальном художественном музее (LNMM) откроется выставка работ легенды латвийского фотоискусства Гунара Бинде Binde 100-10. Особое место на выставке отведено одной из самых известных работ фотомастера – портрету патриарха латвийского театра Эдуарда Смильгиса. За несколько дней до открытия выставки фотограф сообщил, что изменил название работы - отныне она будет называться "Тоска и страдание" или в полной версии "Тоска и страдание ясно читаются на лице Смильгиса".
В выходные в Латвийском национальном художественном музее (LNMM) откроется выставка работ легенды латвийского фотоискусства Гунара Бинде Binde 100-10. Особое место на выставке отведено одной из самых известных работ фотомастера – портрету патриарха латвийского театра Эдуарда Смильгиса. За несколько дней до ее открытия выставки фотограф сообщил, что изменил название главной работы.
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