Российская актриса Чулпана Хаматова подписала контракт с театром Dailes сроком на два года, подтвердил порталу "Delfi" руководитель театра Юрис Жагарс. Но ее портрет до сих пор висит среди фотографий актеров Нового рижского театра.

В июне стало известно, что Чулпан Хаматова выйдет из штата Нового рижского театра, но продолжит сотрудничество с ним в качестве актрисы-фрилансера — будет играть как в существующих спектаклях, так и, возможно, в новых проектах НРТ.

Чья Чулпан?

Закрывая в середине июня свой предыдущий сезон, директор театр Dailes Юрис Жагарс сообщил, что российская актриса будет играть в постановке и у них. Закрывая сезон в Новом Рижском театре в канун Лиго, художественный руководитель театра Алвис Херманис выставил фотографию Хаматовой с бала НРТ - она безмятежно танцевала под ручку с актером Каспарсом Знотиньшем...

На групповом портрете театра с открытия нового сезона Хаматовой нет.

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