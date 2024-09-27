"Я даже поплакать не могу" , - говорит Диана Приеде о состоянии своего здоровья. За сутки она прошла путь от женщины, которая регулярно проходила до 20 000 шагов в день, до инвалида, которому трудно не только передвигаться и ухаживать за собой, но и разговаривать. Резкое ухудшение здоровья произошло после манипуляций остеопата. Конкретного специалиста посоветовала женщине другой врач.
Как же Диана оказалась в таком состоянии? Как она живет сейчас? Намерена ли она привлечь к ответственности специалистов, манипуляции которых разрушили ее здоровье? Мы встретились с женщиной в ее квартире в Плявниеки.
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