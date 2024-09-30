Чтобы вернуться за руль, лишенные прав за "нетрезвое вождение" должны не только пройти медосмотр и сдать экзамен, но и посещать группы коррекции поведения. К этому их обязывают новые правила Кабинета министров, принятые в конце прошлого года. Сами группы начали работу с весны этого года. Руководителям уже есть, что рассказать.
Посещение таких курсов - обязательно. Оплачивать их придётся из личных средств по прейскуранту организаторов курсов. Информация о том, что курсы пройдены, вносится в госрегистр транспортных средств и их водителей.
О новой обязанности водителям сообщают в комиссии медосмотра, если у человека не выявлено зависимости. Занятия организуют физические и юридические лица, отобранные специальной комиссией, куда входят представители Министерства сообщения, Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и Центра профилактики и контроля заболеваний.
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