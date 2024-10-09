На каких условиях живые и мертвые израильские заложники могут вернуться домой? На какие уступки готова организация ХАМАС? Почему Израиль до сих пор не прекратил войну? Что делать сторонникам Израиля в других странах? Об этом Delfi рассказал неофициальный участник переговоров с израильской стороны доктор Гершон Баскин.

Fоtо: personal archive

Доктор Гершон Баскин, израильский общественный деятель, публицист, политолог и историк, был одним из первых израильских представителей, начавших неофициальные переговоры о мирном урегулировании арабо-израильского конфликта с Организацией освобождения Палестины в конце 1980-х годов. Баскин располагает широкой сетью контактов и связей в палестинских политических кругах и израильском военном и политическом эстеблишменте. Участвовал в организации переговоров в Осло, приведших к заключению одноименных мирных соглашений и учреждению Палестинской автономии. В 2006 и 2011 годах Баскин провел успешные переговоры об освобождении Гилада Шалита, израильского солдата, захваченного ХАМАС. В 2014 году он участвовал в переговорах о выдаче тел двух израильских солдат, убитых в Газе, и двух гражданских заложников. Он постоянно поддерживает контакты с ХАМАС с октября прошлого года.

- Как бы вы подвели итоги года, прошедшего после атаки ХАМАС на Израиль ?

- Атака 7 октября стала самым травматичным днем в истории Израиля за последние 76 лет. Она пробудила воспоминания о Холокосте. Сейчас Израиль ведет самую долгую войну в своей истории. В ней уже погибло более 1 700 израильтян. И более 40 000 палестинцев. Газа разрушена - 75% зданий полностью или частично уничтожены. 2 миллиона палестинцев остались без крова.

Более 200 000 израильтян также лишились домов, так как Израиль подвергается атакам как с юга, так и с севера. Мы ведем войну на нескольких фронтах. Западный берег реки Иордан на грани взрыва. Обмен ударами между Израилем и Ираном еще не завершен.

Израиль продемонстрировал свою военную мощь в последние недели. Тем не менее, правительство Израиля, наше безумное правое фанатичное правительство, до сих пор не понимает, что военного решения этих конфликтов не существует. Возможны только политические решения. Сегодня как никогда ясно, что необходимо принять и продвигать решение о создании двух государств...

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !