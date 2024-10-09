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В правительство на согласование подан проект распоряжения о том, чтобы выделить Центру защиты прав потребителей (PTAC) 81 248 евро на покрытие расходов по возвращению на родину застрявших на юге Европы подростков из несостоявшегося лагеря туроператора Fisom: там автобусы сломались по дороге и дети ночевали в Испании буквально на обочине. Документ опубликован на портале правовых актов. Процесс возвращения детей расписан в аннотации к документу по часам и дням.

В 12 часов PTAC по телефону получил от представителя Fisom информацию, что во время поездки возникли непредвиденные обстоятельства, два автобуса из трех сломались, и у Fisom нет других транспортных средств, чтобы продолжить поездку. Предприятие попросило PTAC вмешаться и организовать возвращение детей в Латвию.

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