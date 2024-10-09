В правительство на согласование подан проект распоряжения о том, чтобы выделить Центру защиты прав потребителей (PTAC) 81 248 евро на покрытие расходов по возвращению на родину застрявших на юге Европы подростков из несостоявшегося лагеря туроператора Fisom: там автобусы сломались по дороге и дети ночевали в Испании буквально на обочине. Документ опубликован на портале правовых актов. Процесс возвращения детей расписан в аннотации к документу по часам и дням.