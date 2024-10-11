"Лучше позор, чем никогда!" - говорила бабушка героини первого художественного фильма Дмитрия Крымова "Все нормально", который режиссер закончил монтировать 22 февраля 2022 года. Не успел снять только последний кадр про "она утонула"… Свою первую пробу камеры Крымов показал публике на 70-летие в кинотеатре Splendid Palace. Там же принимал поздравления — от своих актеров Марии Смольниковой, Анатолия Белого и Чулпан Хаматовой и поклонников.

"Работник Крыматория за столом чихнул. И теперь никто не знает, кто где!" - этот тост Александра Ширвиндта, произнесенный к 60-летию Дмитрия Крымова и озвученный именинником десять лет спустя, стал пророческим. Большинство гостей того юбилея сегодня разметало по всему свету, да и самого Ширвиндта не стало.

"То, что никто не знает, кто где, это очень давит последнее время", - признался режиссер. В малом зале Splendid Palace разместилась лишь горстка из разметанных друзей Крыматория. Главная актриса Крымова российского периода Мария Смольникова обратилась к мастеру с экрана, проезжая в поезде в районе станции Балагое — она призналась в любви и в том, что "непростительно счастлива, играя в двух последних спектаклях Крымова в Москве", но она не "однобокая актриса Крымова".

Бывший партнер Смольникова по "Сереже" (спектакль по "Анне Карениной" идет во МХТ до сих пор) Анатолий Белый (в МХТ его заместил Хабенский), который теперь живет и работает в Израиле, выбрался в Ригу на три дня, несмотря на все трудности с перелетами - он вышел с поздравлением в образе Каренина.

Жил на свете Таракан

Неожиданным образом гостей порадовала главная актриса Дмитрия Крымова в эмиграции - Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в спектакле "Записки сумасшедших". На мероприятии она "блистала в туалете" Таракана - самом дорогом костюме, который в итоге так и не был задействован в "Записках" (режиссер передумал), но сыграл роль в поиске финансирования на постановку. К примеру, Чулпан рассказала, что ходила в нем к живущему в Лондоне миллионеру Леонарду Блаватнику. Правда, тот денег в итоге не дал...

Fоtо: DELFI

Чулпан зачитала монолог Таракана, который не состоялся в "Записках сумасшедших":

"Жил на свете Таракан

В щели у порога,

Никого он не толкал,

Никого не трогал,

Не царапал никого,

Не кусал, не жалил,

И поэтому его очень уважали.

Так бы прожил Таракан

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