С 8 апреля по 2 сентября этого года были административно наказаны восемь депутатов Сейма. Такие данные информационный центр Министерства внутренних дел предоставил комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям.
Чаще других административные нарушения совершали депутаты отт объединенного списка - "партии предпринимателей" - в половине случаев и не по одному разу. А вот шире всех представленные в парламенте политики от "Нового единства" ни разу не попались на противоправной деятельности.
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