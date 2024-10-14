Вчера в Литве прошел первый тур парламентскил выборов. Наибольшее число голосов получила оппозиция - социал-демократы (ЛСДП). Правящая партия христианских демократов (ЛХД) оказалась на втором месте. Третье заняла новая популистская партия "Заря Нямунаса", во главе которой стоит Ремигиус Жемайтайтис, известный антисемитскими заявлениями. Сотрудничать с ним лидеры голосования не хотят. ЛСДП уже формирует правительство, а ЛХД надеется вернуть себе большинство во втором туре, который пройдет через две недели. Однако, литовский эксперт уверен, что этого не случится.

В тройку лидеров литовского голосования вышла партия "Заря Нямунаса", чей создатель и лидер Ремигиус Жемайтайтис в апреле этого года был вынужден покинуть Сейм после обвинения в разжигании национальной розни. Он заявил , что евреи и русские угнетали Литву во время Второй мировой войны и был обвинен в разжигании национальной розни. В ходе выборов он заявлял , что ждет смертного приговора для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за его "варварские действия против палестинцев".

Итоги первого тура 1-е место - оппозиционная Социал-демократическая партия (ЛСДП) - 19,74% голосов (18 мест).

2-е место - правящие Христианские демократы ("Союз отечества", ЛХД) - 18,32% (17 мест).

3-е место - новая популистская партия "Заря Нямунаса" - 15,29% (14 мест).

Четвертое место занял левоцентристский "Демократический союз "Во имя Литвы" с 9,42% (8 мест). Пятое - входящее в правительство "Движение либералов" с 7,85% (7 мест). Литовский "Союз зеленых и крестьян" (СЗК) получил 7,16% голосов (6 мест). Еще одна входящая в нынешнее правительство либеральная "Партия Свободы" не преодолела пятипроцентный барьер.

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