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Сегодня страны Балтии испытывают трудности с наполнением бюджета и вынуждены повышать налоги. Самая тяжелая ситуация сложилась в Эстонии. О перспективах экономического развития, последствиях разрыва с Россией, кризисе в Китае и угрозе торговой войны с США Delfi рассказал директор Института развивающихся экономик Банка Финляндии, доктор Иикка Корхонен.

Определенные шаги можно сделать как в ближайшее время, так и в среднесрочной перспективе. Во-первых, необходимо ускорить переход на альтернативные источники энергии. Чем меньше мы используем ископаемых видов топлива, тем лучше для окружающей среды. Но для стран, которые не производят ископаемое топливо, это имеет смысл и с экономической точки зрения. Поэтому, будь то ветер, солнце или атомная энергия, как в случае Финляндии - есть вещи, которые можно сделать довольно быстро для увеличения производства энергии из возобновляемых источников.

В этом году ВВП Латвии вырастет всего на 0,6%, прогнозирует Банк Латвии - это втрое ниже июньского прогноза в 1,8%. Позитивно, что инфляция, по прогнозу банка, составит 1,3%, что ниже ожидавшихся 1,5%. На следующий год банк ожидает ускорения экономического роста, правда всего лишь до 2,6% при инфляции в 1,5%. Бюджетный дефицит, по прогнозу банка, в следующем году превысит порог в 3%.

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