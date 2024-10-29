Сегодня страны Балтии испытывают трудности с наполнением бюджета и вынуждены повышать налоги. Самая тяжелая ситуация сложилась в Эстонии. О перспективах экономического развития, последствиях разрыва с Россией, кризисе в Китае и угрозе торговой войны с США Delfi рассказал директор Института развивающихся экономик Банка Финляндии, доктор Иикка Корхонен.
Определенные шаги можно сделать как в ближайшее время, так и в среднесрочной перспективе. Во-первых, необходимо ускорить переход на альтернативные источники энергии. Чем меньше мы используем ископаемых видов топлива, тем лучше для окружающей среды. Но для стран, которые не производят ископаемое топливо, это имеет смысл и с экономической точки зрения. Поэтому, будь то ветер, солнце или атомная энергия, как в случае Финляндии - есть вещи, которые можно сделать довольно быстро для увеличения производства энергии из возобновляемых источников.
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