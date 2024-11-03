Fоtо: Delfi kolāža

Он воевал на острове Смерти и был отравлен ядовитыми газами, был "красным комиссаром" в Гражданскую войну в России, а потом 20 лет служил одним из ведущих клоунов Рижского цирка, высмеивая все власти. Он выдал немецкой полиции клоуна Коко, служил в легионе, бежал в Германию, вернулся в Латвию, был арестован и провел десять лет в сибирском лагере. Такая вот невероятная биография Андрея Упениекса, или клоуна Рипсиса, которую портал Delfi изучил, благодаря впервые опубликованным архивным материалам.

Больше ясности вносит изучение протокола допроса Упениекса от 7 марта 1922 года, обнаруженного в архиве управления Политической полиции. Упениекс, скорее всего, вызвал интерес латвийских органов безопасности, поскольку во время Гражданской войны служил в Красной Армии. Как рассказал Упениекс сотрудникам полиции, 25 сентября 1916 года он был отравлен в газовой атаке немецкой армии (на позиции латышских стрелков) и отправлен на лечение в Петроград (Санкт-Петербург). По данным российских архивов, за храбрость Упениекс был награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

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