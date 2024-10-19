"Это флаг, за который люди отдали свои жизни", — говорит участник поискового отряда Lāpstas grupa Ансис. В субботу вместе с товарищами в Варвской волости Вентспилсского края они нашли закопанный в землю ящик, в котором оказались два латвийских флага - один типа вымпела, а другой - большой, который мог предназначаться для каких-то государственных учреждений или для украшения помещений на торжественных мероприятиях. Флаги, скорее всего, были спрятаны в землю латвийскими национальными партизанами после Второй мировой войны.