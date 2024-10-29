В 2021 году молодой айтишник из небольшого российского поселка попал в армию и подписал двухлетний контракт: обещали "бумажную работу". В марте 2022 года — "командировка" в Украину и приказ: "зачистить населенный пункт". Все подразделение отказалось. Дальше - кровь, пепел, адреналин, командир со взорванным лицом, уставшие от страха мирные жители, ранение и побег. Чтобы попасть в Латвию, объявленный в федеральный розыск россиянин переплыл в мае Даугаву.

"Мы помогаем российским военным дезертировать. Один из подопечных решился на крайний шаг — переплыл реку и запросил политическое убежище в Латвии. Он готов рассказать свою историю", — предложил Delfi Иван Чувиляев, представитель общественной организации "Идите лесом". Она уже помогла 38 тысячам россиян избежать участия в войне в Украине.

От редакции: мы не называем фамилии отказника и изымаем некоторые детали его рассказа из соображений безопасности семьи. Редакция ознакомилась с документами, подтверждающими его личность.

Так мы встретились с худощавым парнем в розовом худи. После всех проверок латвийских спецслужб Александра выпустили на свободу с правом на работу — пока он ждет решения о статусе беженца. Но в первую очередь Александра беспокоит не собственная безопасность, а возможность спасти маму и маленького брата.

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