Эстонская компания запускает ежедневный автобусный рейс в Псков. Из Латвии рейсы и не прерывались. При этом отменен прямой автобус в Калининград. Спрос на все эти маршруты большой. Несмотря на предупреждения МИД и МВД всех стран Балтии, что от поездок стоит воздержаться, что они опасны.
Портал Delfi подробно исследовал тему популярности автобусных туров из стран Балтии в Беларусь — в санатории и клиники, по замкам, за покупками и в гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу. Вопреки предупреждениям МИД о реальной опасности поездок в связи с поддержкой этой страной военных действий в Украине и реальной опасностью быть задержанным или завербованным.
Регулярные поездки в Россию тоже не прекращались. У кого-то там остались близкие родственники, у кого-то - дела, кто-то не может себе отказать в посещении Эрмитажа или Псковского кремля.
При этом на прошлой неделе МИД Латвии сообщил о задержании 26 жителей Латвии в Беларуси и 13 - в России.
Эстония: люди хотят не только в Санкт-Петербург
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv