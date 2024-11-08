Эстонская компания запускает ежедневный автобусный рейс в Псков. Из Латвии рейсы и не прерывались. При этом отменен прямой автобус в Калининград. Спрос на все эти маршруты большой. Несмотря на предупреждения МИД и МВД всех стран Балтии, что от поездок стоит воздержаться, что они опасны.

Портал Delfi подробно исследовал тему популярности автобусных туров из стран Балтии в Беларусь — в санатории и клиники, по замкам, за покупками и в гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу. Вопреки предупреждениям МИД о реальной опасности поездок в связи с поддержкой этой страной военных действий в Украине и реальной опасностью быть задержанным или завербованным.

Регулярные поездки в Россию тоже не прекращались. У кого-то там остались близкие родственники, у кого-то - дела, кто-то не может себе отказать в посещении Эрмитажа или Псковского кремля.

При этом на прошлой неделе МИД Латвии сообщил о задержании 26 жителей Латвии в Беларуси и 13 - в России.

Эстония: люди хотят не только в Санкт-Петербург

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