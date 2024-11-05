С мая по июль-2025 латвийские школьники будут в третий раз сдавать экзамены и диагностические работы по новой формуле "Школа-2030", которая каждый год терпит очередные изменения и отладки. Сегодня Кабинет министров принял даты экзаменационных сессий этого учебного года. Рассказываем, когда и что будет, а также какие требования к выпускникам и школам вступают в силу.

В этом году планируется поднять минимальный уровень необходимых для сдачи централизованного экзамена оценок. Притом что в прошлом году в основной и средней школе было завалено около 4, 5 тысяч экзаменов. В итоге основную школу не закончили 729 школьников. Почти все они остались на второй год. За среднюю школу подсчитать труднее, потому что экзамен оптимального уровня можно сдавать в 11-м и 12-м классах, а некоорые школьники не сдали по 2-3 экзамена.

Еще одной горячей темой с прошлого года остались сроки проверки экзаменов и рассмотрения апелляций — они сдишком большие, поэтому некоторые школьники не могли попасть в 10-е классы выбранных школ и в выбранные зарубежные вузы. Но эту ошибку министерство образования начало исправлять.

Отвечаем подробно на вопросы:

Какой минммум будут требовать с основных и средних школ?

Как выглядит новый график экзаменов - подробно

Что будет с междисциплинарным экзаменом?

Когда будут вручать дипломы об образовании?

Что будет с апелляциями?

Какие изменения происходят в вопросе изучения языков и сдачи экзаменов по ним?

Где и как можно сдать экзамен, если школу закончил раньше?

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