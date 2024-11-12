35 лет назад в 1989 году рухнула Берлинская стена и начался процесс объединения Германии. Сейчас эта страна в кризисе. Всего за несколько дней до круглой даты развалилось правительство "светофорной коалиции". Экономика страны - в сложном положении. Восточная Германия голосует за крайне-правых и крайне-левых - AfD и "Союз Сары Вагенкнехт". О том, как объединение Германии отзывается на сегодняшней ситуации в стране и во всей Европе, Delfi рассказал немецкий политолог Алексей Юсупов, глава российской программы немецкого Фонда Фридриха Эберта, ассоциированного с Социал-демократической партией.

С каким багажом Германия подошла к 35 летнему юбилею объединения?

Восток Германии – это, конечно, великолепная иллюстрация того, что нельзя торопиться с подведением каких-то финальных итогов. По отношению к немецкому объединению это происходило несколько раз. С одной стороны, казалось, что оно само по себе - конец немецкой истории, хэппи-энд ХХ века, и Гельмут Коль рассчитывал, что эта тема еще во время его правления перестанет быть релевантной - восточные немцы интегрируются, политики и партии ГДР канут в лету, как пережитки марксистско-ленинского прошлого.

Это буквально дословные цитаты его интервью после объединения. Ему казалось, что он закончил самую главную работу любого немецкого канцлера с начала XIX века, объединив страну, что это хэппи-энд, исторический компромисс.

Но сейчас на политической сцене Германии снова важную роль играет Окар Лафонтен, тогдашний оппонент Коля, бывший социал-демократ и муж Сары Вагенкнехт - лидера популистской левой партии. Что это значит в контексте событий конца начала 90-х? ?????????????????

Оскар Лафонтен - важное действующее лицо сегодняшней немецкой политики. Партия Сары Вагенкнехт, партия-стратап, сейчас с ходу начала собирать хорошие проценты на региональных выборах. У нее неплохие перспективы и на предварительных федеральных выборах, если они состоятся, а они, судя по всему состоятся.

Лафонтен был одним из ведущих социал-демократов эпохи Коля. Он сам когда-то был кандидатом в канцлеры от СДПГ, но проиграл, потому что его видение объединения Германии было гораздо менее эйфоричным.

Программой Колля и желанием абсолютного большинства граждан ГДР было немедленное единство валют, немедленная интеграция экономик и так далее. Оскар Лафонтен выглядел как одинокий и проигравший политик: он считал, что торопиться с объединением в экономическом смысле - ошибка, надо сначала в конфедерационной модели дать восточно-немецкой экономике время привыкнуть к рыночным условиям, провести внутреннюю санацию, разобраться, какие структуры жизнеспособны, какие нет, не устраивать приватизацию, а потерпеть и медленно переходить к новым реалиям.

По истечению этих 35 лет многие из тем, которые он тогда обозначал как проблемные, оказались кладезем мобилизационного ресурса для AfD и партии Вагенкнехт.

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