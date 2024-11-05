Сегодня в восемь утра по "Североамериканскому восточному времени", или в три часа по Риге в США начинается голосование на президентских выборах. К вечеру вторника по американскому времени (в среду к середине дня - по рижскому) станут известны предварительные результаты этих выборов. Предсказать их результат сегодня почти невозможно. Шансы на победу вице-президента Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа практически равны. Однако, по последним опросам, у Харрис есть небольшое преимущество.