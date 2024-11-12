Как верить науке, если ковид все еще есть, а масок, прививок и локдаунов — нет? Почему (не) верят в Бога? Отчего мы так терпимы к ужасам, которые рядом? Правда ли, что национализм — это естественно, а потому не безобразно? Надо ли бояться биологического оружия? А чего надо? Как жить рациональному человеку в иррациональном мире? Кандидат биологических наук и популяризатор науки Александр Панчин дал интервью Delfi накануне приезда в Ригу.

Прошлая лекция Александра Панчина в Риге оставила неизгладимое впечатление — такого количества молодых мужчин, собравшихся в одном большом зале, не наблюдалось ни до, ни после. В то время темами научных стендапов Панчина были генная инженерия, мифы вокруг ГМО, гомеопатии, экстрасенсов и прочая мирная "потусторонщина".

В этот раз его повестка сопряжена с общим фокусом интересов — экзистенциальными угрозами человечеству. 23 ноября, вместе с физиком-ядерщиком, специалистом по анализу рисков глобальных конфликтов Дмитрием Горчаковым, Панчин обсудит тему "Как биооружие и ядерные технологии могут уничтожить мир и как этого не допустить". (Подробности и билеты — здесь.)

Уже несколько лет, как Александр Панчин путешествует по миру, из них полгода с лекциями по Европе.

Наше прошлое интервью начиналось со слов "Я был бы не против, если бы оказалось, что Бог есть. Даже надеюсь на это. Но пока нет никаких аргументов в пользу его существования". С началом полномасштабного вторжения в Украину ваши отношения с Богом поменялись?

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !