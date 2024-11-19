Россиянин Альберт Фатихов переехал в Латвию еще в 2021 году — как репатриант. Благодаря латышским предкам. Признается, что собирался эмигрировать давно — в России чувствовал себя некомфортно. В Юрмале он продолжил заниматься нордической ходьбой, которой увлекся еще в Москве. Результат — убедительный: "бронза" и "серебро" на первом же чемпионате мира в составе команды Латвии. В 54 года.

"Институту очень хотелось чемпионов, а нам — дипломов о высшем образовании. Не скажу, что учился очень активно — вся энергия уходила в мяч. Диплом мне выдали, взяв обещание, что никогда не буду добывать советские нефть и газ. Я и обещал.

Палки в руки

Авария положила конец футбольной карьере и погрузила в депрессию. Ситуацию спас спорт. Три года Альберт занимался экзотическим кёрлингом — в составе команды "Москвич" даже занимал призовые места, параллельно в МГУ прошел курсы повышения квалификации по психологии спорта.. А потом переориентировался на скандинавскую ходьбу — узнав о плюсах этого спорта из прессы, сразу понял: это то, что надо. Позже на одной спортивной конференции познакомился с руководителями профильной организации — и взял палки в руки.

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