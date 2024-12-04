"Можно сказать, что для правительства Украины это идеальный шторм. По результатам опроса Гэллопа, все больше украинцев понимают, что делать ставку на возвращение границ 91-го года бессмысленно", - говорит Delfi руководитель украинского Центра содействия реформам, политолог Георгий Чижов. У "идеального шторма" три составляющих: планы Дональда Трампа помирить Россию с Украиной "за 24 часа", поставив военную поддержку США в зависимость от готовности Киева договариваться; очевидные проблемы Сил обороны Украины на фронте и падение общественной поддержки продолжения войны. Delfi поговорил с военными и гражданскими эуспертами, украинскими и западными, о настроениях в Украине.

20 января в США пройдет инаугурация нового президента Дональда Трампа. Неделю назад своим спецпредставителем по Украине он выбрал бывшего начальника штаба своего совета по нацбезопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога. С момента объявления о своем грядущем назначении, Келлог в интервью радио FoxNews во вторник 3 декабря пока лишь сказал, что США должны "изменить подход" к урегулированию конфликта.

Свой план выхода из конфликта Келлог опубликовал еще в апреле этого года. Он предлагает сторонам заключить перемирие без вывода российских войск с украинской территории, предложить России частичную отмену санкций в обмен на прекращение огня и полную - в обмен на заключение сделки, которая устроит Украину. Кроме того, Келлог предложил отложить приглашение Украины в НАТО на неопределенный срок, заменив членство в союзе "гарантиями безопасности". Тем не менее, в его докладе содержатся слова о продолжении военной поддержки Украины.

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