В 1971 году в финском городе Эспоо, расположенном недалеко от Хельсинки, была открыта 303-метровая башня для радио- и телетрансляции. Это вроде бы локальное событие на самом деле сыграло огромную роль в жизни жителей соседней советской Эстонии – вместе с новой телебашней на севере Эстонии появилось финское телевидение, открывшее населению оккупированной страны глаза на западную поп-культуру и демократические ценности. Эстонцы охотно оживляют те вспоминания.

В 2013 году эстонский исследователь Анника Лепп и финский исследователь Мерви Пантти попытались вместе выяснить, каким финское телевидение осталось в памяти жителей Эстонии и какие последствия остались.

Были опрошены 88 жителей Эстонии 24-69 лет. Респонденты были опрошены в период с 2006 по 2010 год. Их ответы показывают, что финское телевидение до сих пор остается теплым воспоминанием для эстонцев, переживших советскую оккупацию. Финское телевидение привлекло эстонцев к демократическим ценностям, а также привило им основы рыночной экономики, заключают авторы исследования.

В Эстонии государственное телевидение начало вещать в 1955 году, а в 1970-е годы эстонцам были доступны шесть телеканалов - эстонское ETV, первый и второй каналы Центрального телевидения СССР, Ленинградское телевидение, а также финские YLE1 и YLE2.

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