Отец Ирины — депортированный в 40-х годах в Воркуту латыш. Но об этом она узнала, уже став взрослой. Проведя полжизни в деревеньке под Великим Устюгом, на родине российского Деда Мороза, после смерти матери Ирина отправилась искать папу, по крупицам собирая информацию. В итоге приняла его фамилию и гражданство Латвии. Только российский стаж, заработанный на ювелирном производстве, взять с собой не удалось. Приходится выживать на более чем скромную латвийскую пенсию — хорошо, что в Бауске есть добрые и отзывчивые люди, которые помогают.

Связаться с Ириной, чтобы договориться о встрече, получилось не сразу — несколько дней выслушивали сообщение: "Входящие звонки отключены". Позже выяснилось, что закончился срок карточки Zelta zivtiņa. Время от времени Ирина кладет на нее "копеечки", потом 20 дней карточка "на приеме", а потом — перерыв. Так экономнее.

Ирина одинока. Но не скучает и "в телевизоре не сидит". Она много времени проводит в городской библиотеке, где есть интересные книги, пресса и компьютер — через него она уже который год пытается через суды отстоять российскую часть своего трудового стажа для пенсии.

...И вот мы в Бауске. На вокзале нас встречает рекламный стенд Bauskas avīze: "Цена воды возрастет на 100%". Город охвачен ремонтами: строители приводят в порядок старинные дома, на ровно заасфальтированной дороге — свежая разметка, всюду зелено и прибрано. В вагончике с тридцатью видами суши цены — серьезней рижских. Думаем, как тут нашей Ирине с ее более чем скромной пенсией?

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