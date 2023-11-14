Портал Delfi получил сигналы от нескольких граждан Израиля со вторым российским паспортом, что им запретили въезд в Латвию. Даже если они прибывают из других стран Евросоюза. Не все из них могут (желают) вернуться в Россию и(или) Израиль — приходится искать пристанище в третьих странах. По какому принципу работает алгоритм отказов? Портал Delfi разбирался в ситуации, попросив комментарии у посольства Израиля и МИД Латвии.

(Имена героев публикации изменены по их просьбе.)

Мария — гражданка России и Израиля с постоянным ВНЖ Латвии, где живет десять лет. На днях ее маму, тоже двойную гражданку, но без ВНЖ, пограничники не пустили в Латвию с отдыха на Кипре. После допроса в аэропорту 64-летней женщине выдали решение о том, что она… представляет угрозу безопасности Латвии. Женщине пришлось покупать билет и незапланированно лететь в Турцию, где у нее никого нет.

В чате россиян, перебравшихся в Латвию, появилась информация про несколько случаев, когда граждан Израиля и России не впускали на территорию Латвийской республики.

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