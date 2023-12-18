1 декабря закончился срок, в который Латвию предлагали покинуть граждан России, чей постоянный ВНЖ аннулировали из-за неявки на экзамен по госязыку или неподанных документов на новый статус. Теперь около 1000 человек могут получить распоряжения о выезде в срок до 30 дней. Какой у них статус? Какие есть варианты остаться? Можно ли уехать и вернуться? Кого будут принудительно выдворять? Как? Глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе ответила на вопросы ведущего Spried ar Delfi Андриса Аузанса и журналиста Кристины Худенко.

В сентябре Управление по делам гражданства и миграции разослали около 3500 писем с предложением покинуть Латвию до 30 ноября или найти новые основания для того, чтобы остаться. Примерно 2200 из адресатов не сделали ничего — им на сегодня отключили доступ к социальным услугам.

Около 15 600 граждан России запросили статус постоянного жителя ЕС в Латвии, еще почти 3 000 человек запросили временный вид на жительство, без оплаченного государством медобслуживания и соцпособий. Среди последних есть уже те граждане России, которые сдавали и не сдали экзамен — они должны были до 30 ноября повторно пересдать тест. Если это было сделано успешно, они должны до Нового года просить статус постоянного жителя ЕС, а если неуспешно — просить до конца марта двухгодичный ВНЖ с социальными правами постоянного (для подготовки к экзаменам).

Действия PMLP стало очередным шагом по выполнению принятых годом ранее и дважды дописанных поправок к Закону об иммиграции, по которым автоматический постоянный вид на жительство бывших неграждан Латвии, получивших гражданство России после мая 2003 года, утратил силу, а чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, надо было пройти ряд процедур. В том числе люди 15-75 лет должны предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года.

Больше половины заявителей языковой экзамен до конца лета не сдали. Возник и ряд других нюансов, неучтенных первыми поправками — их внесли в новые. Тем временем сроки выполнения требований закона поджимают…

Кто получит распоряжение на выезд в 30 дней?

Можно ли обжаловать решение?

Что с теми, кто должен был сдать экзамен повторно?

Что с теми, кто получил письмо на выезд по ошибке?

Кто на сегодня покинул Латвию?

Как выглядит процесс выдворения?

Могут ли отменить поправки и когда?

Куда писать вопросы по конкретным случаям?

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