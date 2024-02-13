На 14 февраля Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного уполномоченного секретаря Посольства Российской Федерации Олега Зыкова для получения разъяснений по поводу общедоступного списка бывших и нынешних должностных лиц Латвии, против которых Россия возбудила политически мотивированные уголовные дела. Портал Delfi попросил МИД уточнить, насколько рискованно объявленным Россией в розыск политикам посещать страны, не входящие в ЕС и НАТО.

Независимое интернет-издание "Медиазона" обобщило данные об иностранных гражданах, объявленных российскими властями в розыск. Среди них оказались бывшие и настоящие политики и должностные лица стран Балтии, а также сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые отправились воевать в Украину.

В частности, по полученным "Медиазоной" сведениям, в розыск попали 59 из 68 депутатов 13-го Сейма, голосовавших за выход из договора о памятниках с Россией. Ни один из членов партии "Согласие", высказывавшихся против этого закона, в розыск не объявлен.

Кто конкретно попал в розыск?

Как реагируют политики стран Балтии?

Что рекомендуют фигурантам "списка" спецслужбы стран Балтии?

Как реагирует МИД Латвии?

Как реагирует МИД России?

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