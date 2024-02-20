Foto: Māris Morkāns

Душевная и ранимая, неоднозначная и вселюбящая, готовая накормить всю страну и только начавшая открывать реальную Латвию — такой мы узнали главную героиню фильма Станислава Токалова Viss būs labi ("Все будет хорошо") — Ирину Гонсалес-Ортис. На примере своей семьи режиссер показал, как выглядит "русский мир" спальных районов Риги. Равнодушным не остался никто. Фильм получил главный национальный киноприз Lielais Kristaps и перепахал судьбу героини. Об этом она рассказала Delfi — и поделилась видеорецептом знаменитых баклажанов.

"Кристиночка, как вам передать коробочку баклажанов?! — эмоциональный голос Ирины буквально ворвался в телефонную трубку. — Вы будете на церемонии "Кристапа"? Могу принести в театр Dailes". Передавая пластиковый бокс, она заметно волновалась: "Отсмотрела наших конкурентов — очень сильные. Но я верю в сына. Он заслужил!". "Пойду есть и болеть за вашу семью", — обещала я. И в час ночи получила смс: "Вот за такие редкие моменты я люблю жизнь!"

После показа фильма я встречала Ирину Гонсалес-Ортис буквально на каждой латвийской премьере — от молодежных дебютов до семичасовой документалки. Плотнее познакомились, когда летом команда активистов организовала экскурсии по районам Риги — свой Пурвциемс показывал Токалов. Вместо 15 человек записалось больше 50. Режиссер привел всех в крохотную квартирку мамы. Опустошив три коробки баклажанов и столько же тарелок бутербродиков с сырным салатом, Ирина забеспокоилась. Засучив рукава, я взялась за нож. К вечеру тем же составом собрались у озера, где у мангала встал супруг Ирины, кубинец Рауль…

Документальный камингаут Viss būs labi посмотрели тысячи жителей Латвии. Для тех, кто не успел — краткое содержание. Серийная квартира в спальном районе, русскоязычная родня, друзья, работа, русские праздники под "что стоишь, качаясь, тонкая рябина", российское ТВ, Новый год с Путиным и с Левитсом… Поздравления с 9 мая бабушке и медаль к 75-летию Победы из России. Охапки цветов у памятника в парке Победы. Любящая дочь Ирина всегда рядом. Но тут постучалась новая война. У фотографии разрушенных российскими ракетами украинских городов на фоне еще недавно святого памятника жизнь Ирины произвела крутой поворот…

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