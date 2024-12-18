Половина смертей в Латвии была вызвана сердечно-сосудистыми заболеваниями, но отсутствует система, как выявлять проблемы на старте, лечить и мониторить. Ведь в четырех из пяти случаев летальный исход можно предотвратить или отсрочить. Также государство озаботилось борьбой со смертностью от внешних причин — она одна из самых высоких в Европе. Что предлагают?

Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности не только в Латвии, но и во всей Европе. В Латвии с этим диагнозом умирают около 16 тысяч человек в год, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). И картина много лет не меняется.

С 2018 по 2022 год число смертей от внешних причин превысило 5800, говорится в докладе Госканцелярии. Это больше населения таких городов, как Балви, Иецава, Прейли, Кекава, Смилтене или Валка. В 2020 году этот показатель в Латвии был на 60% выше среднего показателя по ЕС. Латвия стала одним из антилидеров, следом за Литвой и Словенией.

У мужчин риск умереть от внешних причин втрое выше, чем у женщин. Среди стран ЕС Латвия занимает второе место после Литвы по уровню мужской смертности от внешних причин.

Что надо делать?

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