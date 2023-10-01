Поправки к Закону о нотариате, вступающие в силу с 1 октября, упрощают порядок установления присяжным нотариусом факта смерти и родства в делах о наследстве и освобождают потенциальных наследников от необходимости подавать некоторые документы, пишет LVportals.

Закон о нотариате дополнен статьей 253.1, которая гласит: "Если в соответствии с требованиями настоящего закона к заявлению на наследство должны прилагаться документы или доказательства о факте смерти наследодателя, последнем декларированном месте жительства или правах заявителя на наследство, то при подаче заявления эти документы или доказательства можно не предоставлять, если нотариус может получить эту информацию из Регистра физических лиц".

Это означает, что потенциальным наследникам не нужно будет предъявлять свидетельство о смерти наследодателя, документы о его последнем декларированном месте жительства и доказательства права наследника.

Если сведений о наследодателе в регистре нет



Однако, чтобы регулировать случаи, когда сведений о наследодателе в Регистре физических лиц нет, параллельно сохраняется ранее действовавший порядок.

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