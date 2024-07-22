Минувшая неделя стала особенно для латвийских фанатов автоспорта - впервые в истории на дороги Латвии выехали самые быстрые ралли-автомобили в мире. Соревнования Tet Rally Latvia в рамках Чемпионата мира по ралли (WRC) в Риге и Курземе привлекли много внимания, которое только усилилось благодаря достижению латвийского экипажа Мартиньша Сескса и Ренарса Франциса. Вплоть до решающего этапа они претендовали на место в тройке лидеров.
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