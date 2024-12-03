Внимание журналистского сообщества было приковано к трем географическим точкам – Южной Корее, где президент пытается ввести военное положение, Украине, где мировые лидеры пытаются найти приемлемое решение прекращения войны, и Сирии, где оппозиционные повстанцы атакуют второй по величине город Алеппо.

Новое обострение в ближневосточном регионе не только ставит под сомнения планы Евросоюза возвращать на родину сирийских беженцев, но и угрожает очередным миграционным кризисом, аналогичным тому, что потряс Европу в 2011-м году.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

В конце прошлой недели сирийские вооруженные группировки (оппозиционные повстанцы) неожиданно ворвались в Алеппо – "экономическую столицу" Сирии и второй по численности населения город страны. Это первый случай нападения оппозиционных сил на Алеппо с 2016-го, когда их вытеснили в результате изнурительной военной кампании с участием войск РФ и Ирана.

Обострение ситуации в регионе очень тревожит мировых лидеров. Оно делает еще более непредсказуемым сценарии конфликта между Израилем и ХАМАСом в Ливане и создает риск появления новой масштабной волны беженцев в сторону Европы.

Почему это важно?

С точки зрения геополитики:

ЕС разорвал отношения с Сирией в 2011 году, обвиняя правительство Башара Асада в насилии против своего населения. Но режим выжил. Во многом благодаря военной поддержке российских военных и наемников, война внутри страны остановилась. Однако президент Сирии столкнулся с международной изоляцией.

Тем не менее, в последнее время наметилась нормализация отношений Дамаска со многим государствами ближневосточного региона, прежде всего, Сирия вернулась в Лигу арабских государств. В страну начали возвращаться беженцы.

Нынешнее обострение смотрится особенно примечательно на фоне военных действий, которые ведут главные сторонники президента Асада - Россия (воюет в Украине) и Иран (помогает своим "прокси" в Секторе Газа и Ливане). Свои интересы в регионе имеет и Турция, которая заинтересована в ослаблении курдских вооруженных группировок, и США, которые не сняли с повестки дня ослабление или разгром режима Асада. В соседнем Ливане именно сейчас с трудом соблюдается хрупкое перемирие, которое поставило на паузу вторжение Израиля в страну для борьбы с террористической группировкой ХАМАС, имеющей активную поддержку Ирана.

С точки зрения миграции:

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев ООН за последние 10 лет международную защиту в ЕС получили 1,3 миллиона сирийских беженцев. 59% из них осели в Германии. На фоне нормализации ситуации в Сирии и усиления крайне-правых политиков в Европе, некоторые страны Запада даже начали процесс возвращения сирийских беженцев домой. Италия вместе с Австрией и Венгрией даже пытались убедить Евросоюз нормализовать связи с Сирией, чтобы при поддержке Башара Асада проводить массовую депортацию сирийских мигрантов.

Теперь эти планы становятся невозможны. Международные организации, впрочем, еще до нынешней осады Алеппо утверждали, что возвращать людей в Сирию небезопасно. Об это ООН пишет в своем ежегодном обзоре . Среди повстанцев, которые сейчас воюют с силами Асада, сильны позиции радикальных исламистов, что может еще сильнее мотивировать людей бежать из Сирии в другие страны.

Что дальше?

Конфликт Сирии особенно сильно влияет на соседний Ливан, который уже сейчас принимает миллион сирийских беженцев и находится фактически в состоянии войны с Израилем. Если бои за Алеппо затянутся, то миграционный поток неизбежно хлынет в Европу. Об этом сегодня предупредил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Наземные операции Израиля после вторжения в Ливан в начале октября добавили импульса к переезду сирийских мигрантов и беженцев.

Агентство ООН по вопросам миграции в докладе, который был выпущен еще до боев за Алеппо, прогнозирует , что гуманитарный кризис в Сирии будет нарастать, а число желающих вернуться в страну, наоборот, уменьшаться. В гуманитарной помощи сейчас остро нуждаются 16,7 млн сирийцев. По подсчетам ООН, в 2025 году по всему миру будет насчитываться свыше 6 миллионов сирийских беженцев.

Если правительству Башара Асада не удастся быстро купировать военный кризис, то волны нестабильности пойдут по всему ближневосточному региону. Пока рано говорить о том, что сирийский режим может пасть, но его ослабление налицо. Также очевидна необходимость для союзников Асада - России и Ирана - отвлекать свои ресурсы для оказания срочной помощи Дамаску, что не может не радовать их противников.

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