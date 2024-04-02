Foto: gs.carspotting / TikTok

Хотя по экономическим показателям Латвия находится в конце списка стран Евросоюза, на рижских улицах не так уж редко можно встретить дорогие итальянские или британские суперкары. За прошедшие праздники Пасхи на улицах Риги появился еще один уникальный суперкар - адаптированный для бездорожья Lamborghini Huracan Evo в специальной модификации Sterrato. Таких машин в мире всего 1499.

Версия Sterrato от Lamborghini выделяется среди суперкаров не только модификацией, но и тем, что это последний суперкар итальянского производителя Lamborghini без электрификации силового привода. Модификация Sterrato Lamborghini Huracan Evo была представлена в конце 2022 года и ее цена начинается от 263 тысяч евро, что всего на 60 тысяч дороже стандартной версии.

На сделанных на латвийских дорогах фотографиях этот автомобиль запечатлен с номером XX-63. В общедоступной базе данных электронных услуг Центра государственной дорожной безопасности видно, что автомобиль был впервые зарегистрирован менее недели назад, непосредственно перед Пасхой — 27 марта, с техническим пробегом 14 километров. Годовой налог на эксплуатацию транспортного средства в Латвии для этого суперкара составляет 726 евро.

По информации портала Delfi, автомобиль принадлежит соучредителю компании, предоставляющей услуги по заправке судов топливом.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit