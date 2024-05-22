Строительство основной трассы железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии планируется начать летом этого года, в ходе текущего строительного сезона, сообщили агентству LETA представители компании "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающей за возведение железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии.

Министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") отметил, что общая цель участников проекта - обеспечить трансграничное сообщение на первом этапе "Rail Baltica" к 2030 году, включая интеграцию Риги, но строительство основной трассы является приоритетом. Таким образом остается открытым вопрос, насколько интенсивными будут работы в столице - включая возведение нового железнодорожного моста через Даугаву в центре города.

Представители EDzL сообщили агентству LETA, что в настоящее время в окрестностях Иецавы ведутся работы по вырубке леса, а строительные работы могут начаться скорее во второй половине лета.

EDzL сообщила, что во вторник команда "Rail Baltica", представители Европейской комиссии и международные партнеры из Франции, Италии, Польши, Литвы и Эстонии встретились в Риге и создали капсулу времени с посланием будущим поколениям, которая будет заложена в фундамент основной трассы.

Строительство магистрали "Rail Baltica" будет вестись поэтапно, первый этап будет введен в эксплуатацию в Баускском крае около Иецавы, где в будущем будет расположен пункт технического обслуживания инфраструктуры "Rail Baltica".

Пункт обслуживания инфраструктуры займет площадь около 16,5 гектара и будет служить базой строительной логистики во время строительства, обеспечивая связь с существующей железнодорожной сетью 1520 миллиметров, чтобы максимально использовать железную дорогу для перевозки строительных материалов и техники.

Под руководством "EDzL" предприятие "E.R.B. Rail" построит в общей сложности около 230 километров основной железнодорожной линии, включая 175 гражданских сооружений, 11 переходов для животных, 42 виадука, 81 автомобильный мост и 32 путепровода.

Временный председатель "EDzL" Эрик Дилев отметил, что Латвия начнет строительство основной трассы, используя опыт, полученный при строительстве участков у Рижского аэропорта и Рижского центрального узла.

Председатель правления балтийского совместного предприятия "RB Rail" Марко Кивила добавил, что в этом году будут проведены строительные работы на более чем 150 километрах магистрали.

"Несмотря на то, что нам предстоит проделать огромный объем работы и, вероятно, не обойтись без трудностей, успех следующих этапов проекта будет напрямую зависеть от еще более тесного сотрудничества между партнерами и заинтересованными сторонами проекта", - сказал Кивила.

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