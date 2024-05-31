В связи с финансовыми проблемам Ропажской краевой думе, возможно, грозит судьба Резекненской городской думе, которая, в том числе и по этим причинам, может быть в ближайшее время распущена решением Сейма. О таких перспективах говорит депутат Ропажской краевой партии от премьерской партии "Новое Единство" Ренате Гремзе, сообщает агентство LETA.

Как сообщила депутат, при рассмотрении вопроса о летней занятости детей и молодежи, дума столкнулась с отказом Государственной службы занятости в финансировании. Отказ обоснован тем, что у самоуправления накопились долги по налогам, и это накладывает запрет на привлечение внешнего финансирования на реализацию проектов.

Депутатам думы сообщили, что это разовая ситуация после случайного происшествия и что муниципалитет исправно платит все налоги. Однако, как сообщила Гремзе, общедоступная информация в Налоговой системе Службы государственных доходов показывает обратное - налоговая задолженность носит систематический характер с начала этого года.

На 26 февраля Ропажское самоуправление имело налоговую задолженность в размере 772 052 евро, а на 3 апреля - налоговую задолженность в размере 496 329 евро.

Самоуправление Ропажского края не оплатило в установленные сроки несколько счетов, в том числе не произвело взаимные расчеты между муниципалитетами. Например, счет на сумму 650 000 евро не был оплачен самоуправлению города Риги до 17 мая, в результате были начислены пени за просрочку платежа.

При осуществлении расчетов между муниципалитетами деньги снимались со счета Ропажского самоуправления по налогу на природные ресурсы, что якобы противоречит Закону о налоге на природные ресурсы.

Сообщается, что несколько депутатов Ропажской краевой думы предлагали вынести вопрос о финансовом положении муниципалитета на заседание 29 мая, но этого не было сделано.

Сейчас Сейм рассматривает законопроект о роспуске Резекненской городской думы. Необходимость роспуска обосновывается тем, что руководство самоуправление допустило нарушения Закона "О бюджете и финансовом управлении", Закона "О бюджетах самоуправлений" и Закона "О самоуправлениях", не обеспечив исполнение функций, закрепленных за муниципалитетом законодательно, и не учитывая интересы жителей города.

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