В случае, если Сейм в окончательном чтении примет в нынешней редакции поправку к закону, приравнивающую дебаты к предвыборной политической агитации, президент вернет законопроект на повторное рассмотрение в парламент. Об этом Эдгар Ринкевич ясно заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

"В моем понимании политическая агитация и дебаты, как в коммерческих, так и в общественных медиа - это две абсолютно отделенные друг от друга дела. Мы сами сейчас можем следить за тем, как в самых разных форматах дебатируют представители партий. У каждого может свое мнение о партии, но мы видим, как журналисты, которые ведут эти дебаты, стараются, делая, на мой взгляд, хорошее дело - не позволяют представителям партий перейти в агитационную фазу, задавая уточняющие вопросы ", - сказал президент.

Ринкевич подчеркнул, что он не может поддержать поправку к закону, приравнивающую дебаты к агитации. Сейчас соответствующий законопроект, поданный оппозиционным Национальным объединением, рассматривает Сейм.

"Я надеюсь, что Сейм не проголосует за эту поправку или существенно улучшит редакцию этого предложения", - сказал Ринкевич. То, что сейчас происходит с этим законопроектом, президенту не кажется хорошей практикой по двум причинам. Во-первых, по сути законопроекта - агитация и дебаты должны быть разделены. Во-вторых, подчеркнул Ринкевич, неприемлемая практика рассматривать подобные инициативы в разгар самой предвыборной кампании, когда правила игры уже установлены.

"Можно дискутировать о будущих выборах - в самоуправления, в Сейм, но нельзя в последний момент вносить поправки в правила предвыборной агитации", - акцентировал президент.

Эдгар Ринкевич отметил, что законопроект не будет принят в окончательном чтении до выборов в Европарламент, а затем депутаты уже будут серьезно дискутировать и откажутся от первоначальной редакции поправки.

"Но если в окончательной чтении будет принят законопроект в нынешней редакции и он ляжет на президентский стол, то я не вижу возможности его провозгласить. Тогда я буду просить Сейм рассмотреть его повторно. Но, я думаю, Сейм будет дискутировать достаточно конструктивно", - обозначил свою позицию президент.

Отвечая на вопрос агентства LETA о том, допустимо ли проведение предвыборных дебатов на русском языке, Ринкевич повторил, что хотел бы ознакомиться с подготовленным общественными медиа анализом предыдущих предвыборных дебатов на русском языке - какой была аудитория, какие цели ставились и так далее. Президент напомнил, что "ничего не заканчивается 8 июня", дискуссия о будущем общественных медиа продолжается, в том числе, в повестке дня остается вопрос о том, как медиа коммуницировать с нацменьшинствами. По словам Ринкевича, коммерческие масс-медиа могут действовать куда свободнее, вправе проводить любые дебаты, вопрос именно в общественных медиа.

"Вопрос в том, как мы используем тот инструмент, который есть в нашем распоряжении как государства и общества, чтобы вовлечь тех, для кого латышский язык не является родным, во многие процессы", - сказал Эдгар Ринкевич. Президент подчеркнул, что, "если я сейчас начну делиться своими идеями и поучать, то тогда я опять получу совет помолчать, использовать возможность помолчать".

"Сейчас это вопрос дискуссии медиа и профессионалов", - обозначил президент. По словам Ринкевича, до кампании выборов в самоуправления, которые состоятся в июне 2025 года, есть время для обсуждения и найти некие механизмы.

Напомним, что в этом году LTV отменило предвыборные дебаты на русском языке, столкнувшись с давлением общественных активистов и политиков.

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