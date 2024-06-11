Во вторник, 11 июня, Комиссия Сейма по госуправлению и самоуправления не поддержала поправки, которые предусматривают, что некоторые края снова становятся отдельными самоуправлениям, а Гаркалнская волость присоединится к Адажскому краю, сообщает агентство LETA.

Предложения о восстановлении Бабитского края (сейчас входит в Марупский край) и Икшкильского края (сейчас уже часть Огрского края).

Не поддержано решение о присоединении Гаркалнской волости к Адажскому краю. Здесь ситуация сложилась не простая: волость не могут поделить между собой Адажский и Ропажский края. Депутат Сейма, бывший председатель Адажской краевой думыа Марис Спринджукс (АС) пояснил, что если бы речь шла о разделе Гаркалнской волости между Адажским и Ропажским уездами, то решение об этом должно было быть принято на уровне правительстве.

Однако если не будет достигнуто соглашение о том, как разделить Гаркалнскую волость, то Сейм должен прямо сейчас принять решение о присоединении неделимой Гаркалнской волости к Адажи, считает Спрингюкс. Политик подчеркнул, что жители Гаркалне должны заранее знать, за кандидатов в депутаты какой думы им придется голосовать до муниципальных выборов, которые состоятся в июне 2025 года.

На вопрос Спринджукса, когда в вопрос о судьбе Гаркалне может быть внесена ясность, заместитель госсекретаря ответственного Министерства окружающей среды и регионального развития Илзе Оша сказала, что после получения необходимой информации ситуация станет понятной к концу ноября.

Ответственная парламентская комиссия продолжает рассматривать предложения предусматривающие "разводы" отдельных самоуправлений - восстановление краев в тех границах, в которых они существовали до реализации Административно-территориальной реформы.

Пока допущена одна уступка: большинство депутатов комиссии концептуально поддержали отказ от идеи в 2029 году объединить города - Даугавпилс, Елгаву, Лиепаю, Резекне и Вентспилс - с прилегающими краями.

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