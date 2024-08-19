На данный момент нет ясности, где найти финансирование на предложенный министром здравоохранения Хосамом Абу Мери ("Новое Единство") по онкологии, поэтому Министерству здравоохранения необходимо подготовить такие предложения и представить их правительству, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") на встрече с журналистами.

Она поприветствовала то, что министр здравоохранения предложил идеи о том, как решить проблемы, с которыми сталкиваются онкологические пациенты в Латвии. Абу Мери предлагает увеличить индивидуальную компенсацию лекарств для онкобольных до 30 000 евро в год вместо нынешних 14 228 евро и создать специальный фонд по онкологии. Силиня подчеркнула, что, учитывая высокий уровень вовлеченности общества, она обратилась к предприятиям с государственным капиталом с призывом рассмотреть возможность пожертвований.

"Я знаю, что есть общества капитала, которые рассматривают возможность пожертвований, поскольку в данный момент мы не можем финансировать такую поддержку из государственного бюджета. Пожертвования обществ капитала - это солидарность с обществом. (..) Пока неясно, где и как мы могли бы финансировать фонд. Переговоры о госбюджете на следующий год продолчатся, однако правительство ясно сказало, что нужно думать о государственной безопасности. Это приоритет действующего правительства и коалиции", - подчеркнула премьер-министр.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) отметил, что специальный фонд по онкологии необходимо создать, но вопрос в том, где найти на него финансирование. По его мнению, сейчас самое подходящее время для обсуждения этого вопроса, поскольку оценка приоритетов бюджета на следующий год только началась. Министр выразил уверенность в том, что дискуссии о бюджете приведут к решению. Тогда можно будет обсудить с отраслью и различными организациями, насколько соответствующими являются объем и вид поддержки.

Силиня добавила, что речь идет о фонде, который не будет полностью финансироваться из средств госбюджета. Речь идет о фонде, который мог бы дополнить возможности госбюджета, поскольку уже сейчас, по словам премьер-министра, ясно, что ни одно государство не может предоставить все финансирование.

Председатель парламентской фракции парти "Прогрессивные" Андрис Шуваев подчеркнул, что доступность медицинских услуг является одним из болезненных вопросов в латвийском обществе. В прошлом году при утверждении госбюджета "Прогрессивные" выступали за выделение финансирования на услуги здравоохранения в целом.

Премьер-министр отметила, что в прошлом году при формировании бюджета здравоохранение было приоритетом. Это позволило выделить на отрасль здравоохранения самое большое финансирование в истории - 275 миллионов евро. По ее словам, несмотря на потребности других отраслей, было решено, что нужно выделить финансирование здравоохранению, но это никогда не будет таким большим, как хотелось бы.

"Министр здравоохранения не представил четкие предложения и источники финансирования. Это одно предложение для конкретной ситуации, которую можно решить уже в этом году, но по другим вопросам, например, таким как создание фонда и введение двухуровневой комисси, министр здравоохранения еще только представит свои предложения", - заявила Силиня.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !